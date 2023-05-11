Посол Судана рассказал о запрошенной у Москвы помощи

Судан запросил у России медицинское оборудование и лекарства, необходимые для решения гуманитарного кризиса в стране, и рассчитывает на оперативный ответ, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.