Неделю никаких вестей: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 35-летнего Владислава Мерзлякова из Уссурийска. 4 октября мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".
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