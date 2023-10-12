Неделю никаких вестей: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 35-летнего Владислава Мерзлякова из Уссурийска. 4 октября мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".