Потому что у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра. Запад не интересует, сколько украинцев и россиян погибнут, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич© РИА Новости / Пресс-служба МИД России Западу нужны природные богатства и территория России, их не интересует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в вооруженном конфликте, поэтому никто не поддерживает мирную инициативу КНР, заявил президент Сербии Александр Вучич.
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