Секретная служба давно была обеспокоена безопасностью Трампа во время гольфа

TASS/Alex Brandon Безопасность кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время игры в гольф давно вызывает беспокойство у сотрудников Секретной службы, сообщает 15 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии