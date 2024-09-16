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Секретная служба давно была обеспокоена безопасностью Трампа во время гольфа

Секретная служба давно была обеспокоена безопасностью Трампа во время гольфа

TASS/Alex Brandon Безопасность кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время игры в гольф давно вызывает беспокойство у сотрудников Секретной службы, сообщает 15 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники.

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