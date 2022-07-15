Страна и люди

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Мир готовится к "концу света" Европы 22 июля

Мир готовится к "концу света" Европы 22 июля

Славик ЯблочныйТролли (0,50) мимо проходим! Две недели назад, при предварительном обзоре запланированного 10-дневного отключения трубопровода Nord Stream 1, который поставляет основную часть природного газа, потребляемого Европой, благодаря России, для технического обслуживания, мы процитировали стратега DB FX Джорджа Саравелоса, что, если отключение газа не будет устранено в ближайшие недели, это приведет к расширению перебоев в энергоснабжении с существенным предварительным воздействием на экономический рост и, конечно, гораздо более высокую инфляцию, или, как он выразился, "помимо беспокойства рынка по поводу замедления глобального роста в последние месяцы, то, что разворачивается в Европе в последние дни, - это новый большой негативный шок предложения".

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