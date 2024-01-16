Чехлы для банок и бутылок схемы

Схемы вязания чехольчика для бутылки или банки. Такая вещица пригодится чтобы пить запрещенные напитки (скажем, у нас в колледже запрещены энергетики) на виду или чтобы было не холодно рукам держать напиток, вынутый из холодильника: Я знаю, что есть такие силиконовые чехлы на банки, и даже покупала их.