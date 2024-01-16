Вторая улица
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Вторая улица

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Свежие комментарии

  • Jurij Najdenov
    Дааа, бабы пошли не те, то есть пошлые пошли и неряхи кривоногие.😆Юбка от Lime
  • Игорь Овчаренко
    Такие брюки даже после войны ни кто не носил.Рвань.Полуспортивные дж...
  • Иванов
    Идите со своим хулуином на три буквы.Простые серёжки к...

Чехлы для банок и бутылок схемы

Чехлы для банок и бутылок схемы

Схемы вязания чехольчика для бутылки или банки. Такая вещица пригодится чтобы пить запрещенные напитки (скажем, у нас в колледже запрещены энергетики) на виду или чтобы было не холодно рукам держать напиток, вынутый из холодильника: Я знаю, что есть такие силиконовые чехлы на банки, и даже покупала их.

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