Военные комиссариаты под ударом: что скрывается за атаками на ТЦК?

Как кипящий котёл, напряжение в украинском обществе прорывается локальными взрывами насилия. Нападение на сотрудника Харьковского территориального центра комплектования (ТЦК) 12 февраля — не единичный случай, а симптом системного кризиса.
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