Минздрав РФ введет новые правила прикрепления к поликлиникам с 1 сентября

Практику прикрепления к поликлиникам через «Госуслуги» ввести на всей территории России предложил Минздрав РФ, проект приказа ведомства опубликован 15 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.
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