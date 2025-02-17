Посмотрел, как финны отделяют грядки и цветники от дорожек и плитки во дворе. Теперь жалею, что зря потратил деньги на бордюр

Осенью прошлого года я приобрел два поддона с бордюрным камнем, затратив на него 11 000 рублей. Тем же временем, я выполнил его монтаж, чтобы сразу разграничить цветники и грядки, и отделить их от дорожек, от мощенного плиткой двора и от отмостки дома.