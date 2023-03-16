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В Тверской области полицейские и общественники продолжают проводить профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области вместе с представителем Общественного совета при УМВД России по Тверской области встретились с учащимися средней образовательной школы № 18 города Твери.

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