Первое свидание: задайте эти 5 вопросов мужчине, чтобы понять, стоит ли продолжать отношения

Как правило, именно от первого свидания зависит, захотим мы продолжать отношения или нет. Верно и то, что по первому свиданию часто сложно понять, что за человек перед нами, и можно создать о нем ложное представление.
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