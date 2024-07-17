Тренер Балахнин назвал уход Хуниора Алонсо большой потерей для "Краснодара"

Бывший главный тренер "Ростова" и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин заявил, что "Краснодар" потерял ключевых игроков накануне сезона-2024/25 и не сможет повторить успех прошлого розыгрыша чемпионата России.
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