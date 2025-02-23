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Царьград

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Отец и сын артиллеристы служат вместе в расчете гаубицы Д-30 "Запад"

Отец и сын артиллеристы служат вместе в расчете гаубицы Д-30 "Запад"

Отец и сын, Сват и Барнаул, служат артиллеристами в подразделении "Запад" на гаубице Д-30. Их связь и семейные традиции помогают в выполнении задач.

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