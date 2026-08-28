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Захарова назвала шокирующими акции Канье Уэста с восхвалением Гитлера

Захарова назвала шокирующими акции Канье Уэста с восхвалением Гитлера

Россия «закрывает двери» только перед исполнителями, которые придерживаются нацистской идеологии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о концерте американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

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