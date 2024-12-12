Все коммунальные котлованы обещают зарыть до конца декабря, но есть нюанс

В Новосибирске к 31 декабря 2024 года все ямы и котлованы должны зарыть. Наибольшие трудности возникают с работами, которые проводят специалисты ООО «НТСК» – из 48 объектов полностью зарыли и благоустроили только 6.
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