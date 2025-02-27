С Alexa компания Amazon делает интригующую игру на рынке услуг потребительских агентов

В среду компания Amazon поделилась впечатляющим видением «агентского» будущего, в котором усовершенствованная Alexa, Alexa+, будет решать бесчисленные рутинные задачи, от бронирования ресторанов до поиска мастеров по ремонту бытовой техники.
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