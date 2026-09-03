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Регионы России

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Астрономы обнаружили на южном полюсе Сатурна необычную десятуюгольную атмосферную структуру

Астрономы обнаружили на южном полюсе Сатурна необычную десятуюгольную атмосферную структуру

Международная группа астрономов выявила у южного полюса Сатурна гигантскую атмосферную волну необычной десятиугольной формы, ставшую первым подобным образованием на планете, сопоставимым по масштабу с известным шестигранником на её северном полюсе.

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