Не жалуйтесь на жизнь и не обещайте лишнего: запреты на день Лупа Брусничного

www.globallookpress.com/Frederik 5 сентября православные верующие чтят память мученика Луппа Солунского, жившего на рубеже III–IV веков.
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