Сериал “Оби-Ван Кеноби” может получить второй сезон Популярный американски...

Сериал “Оби-Ван Кеноби” может получить второй сезонПопулярный американский актер Юэн Макгрегор, известный в первую очередь благодаря роли культового магистра-джедая Оби-Вана Кеноби, обнадежил фанатов новостью о том, что его сольный мини-сериал может получить продолжение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)