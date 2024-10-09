Сериал “Оби-Ван Кеноби” может получить второй сезон Популярный американски...

Сериал “Оби-Ван Кеноби” может получить второй сезонПопулярный американский актер Юэн Макгрегор, известный в первую очередь благодаря роли культового магистра-джедая Оби-Вана Кеноби, обнадежил фанатов новостью о том, что его сольный мини-сериал может получить продолжение.