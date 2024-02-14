Грэйсон Аллен взял подбор в нападении в ключевом эпизоде матча с «Сакраменто»

Защитник «Финикса» взял подбор в нападении в ключевом эпизоде матча с «Сакраменто». За 11,4 секунды до сирены при счете 126:123 Девин Букер смазал штрафной, но после подбора Аллена «Санз» удалось сохранить перевес и победить 130:125.