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Зачем власти собираются облагораживать исторический центр Читы?

Зачем власти собираются облагораживать исторический центр Читы?

Экс-зампред комитета по градостроительной политике администрации Читы Марина Забелина заявила, что главной задачей реновации исторического центра города является «наполнение смыслами» объектов культурного наследия.

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