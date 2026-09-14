Член комитета Госдумы опроверг обвинения в агрессии России против НАТО

Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, заявил ТАСС, что утверждения западных политиков о якобы существующих планах России напасть на страны НАТО не имеют под собой оснований.
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