5 простых советов, как бесплатно продлить себе жизнь

Один из ведущих профессоров медицины из Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус дал несколько советов тем, кто хочет жить как можно дольше, – хотя много ли на Земле людей, которые бы этого не хотели? Среди этих советов некоторые могут показаться довольно необычными, а некоторые — напротив, уже знакомыми.
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