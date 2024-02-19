5 простых советов, как бесплатно продлить себе жизнь

Один из ведущих профессоров медицины из Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус дал несколько советов тем, кто хочет жить как можно дольше, – хотя много ли на Земле людей, которые бы этого не хотели? Среди этих советов некоторые могут показаться довольно необычными, а некоторые — напротив, уже знакомыми.