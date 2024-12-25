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Власти КНДР повысили призывной возраст с 23 до 25

Власти КНДР повысили призывной возраст с 23 до 25

Жители Северной Кореи сообщили, что власти на два года подняли максимальный возраст для призыва в армию.

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