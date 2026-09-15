Захарова назвала ущербной западную концепцию изоляции России

t.me/МИД России Западные страны больше не говорят про "изоляцию" России, так как они поняли ущербность собственной концепции.
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