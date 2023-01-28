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Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов. Он набрал 100-е очко в НХЛ

Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов. Он набрал 100-е очко в НХЛ

Илья Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов. Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).

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