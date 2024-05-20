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ИА Реалист

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19 мая Раиси планировал визит в Сюник, но Алиев настоял на «Азербайджане»

19 мая Раиси планировал визит в Сюник, но Алиев настоял на «Азербайджане»

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси изначально намеревался посетить Армению. Источник в армянском МИДе сообщил, что иранский лидер должен был приехать в Сюник на церемонию открытия дороги Север-Юг.

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