19 мая Раиси планировал визит в Сюник, но Алиев настоял на «Азербайджане»

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси изначально намеревался посетить Армению. Источник в армянском МИДе сообщил, что иранский лидер должен был приехать в Сюник на церемонию открытия дороги Север-Юг.
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