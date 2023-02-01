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Брук Лопес разбил голову Мэйсону Пламли во время блок-шота

Брук Лопес разбил голову Мэйсону Пламли во время блок-шота

Центровой «Милуоки» Брук Лопес разбил голову центровому «Шарлотт» Мэйсону Пламли, ставя блок-шот. Инцидент произошел за 6:10 до конца первой четверти встречи.

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