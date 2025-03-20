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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Амундсен, Ангер, Шанава, Валнес, Эвенсен выступят в квалификации спринта свободным стилем

Гонка пройдет 21 марта.  Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 10-й этап Лахти, Финляндия Спринт, свободный стиль, мужчины Начало квалификации – 17:00, финалов – после 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

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