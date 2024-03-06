Милые бранятся...

М

Мария

Деградация европейских элит просто потрясающая. Посмотрите на руководителей Франции! Это же просто гейклуб какой-то! Срам один. Европа уже никогда не будет такой, как была. Не нужна она нам. Зря наши толстосумы складировали там деньги и недвижимость. Теперь пусть попробуют их вернуть. Граждане! Храните деньги дома, в сберкассах. Тогда не придётся пускаться во все тяжкие, лить грязь на свою страну....Короче, сдулась Европка.