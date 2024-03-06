Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    ЖЕНСКОЕ МУЖЕСТВО  Надежда Белугина-Подюжская У войны не женское лицо, но в тяжёлые времена, когда твоя земля, дом и с...Рука об руку: поч...
  • Валентин Поляков
    А лесбиянок гладь?В Ленинградской о...
  • Djulia Bogdanova
    Черноморский флот лучше берегите, а то мы танк, а они наши корабли на дно пускаютТ-72Б3 уничтожил ...

Милые бранятся...

Милые бранятся...

ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя. Намедни произошло несколько знаковых событий сразу. Маню Макрон призвал Евросоюз ввести войска в Северное Причерноморье, с чем категорически не согласился Олаф Шольц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Деградация европейских элит просто потрясающая. Посмотрите на руководителей Франции! Это же просто гейклуб какой-то! Срам один. Европа уже никогда не будет такой, как была. Не нужна она нам. Зря наши толстосумы складировали там деньги и недвижимость. Теперь пусть попробуют их вернуть. Граждане! Храните деньги дома, в сберкассах. Тогда не придётся пускаться во все тяжкие, лить грязь на свою страну....Короче, сдулась Европка.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх