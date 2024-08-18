Власти рассчитывают, что «самую длинную набережную Евразии» в Омске сделают за счет бизнесменов. Специалисты уже провели часть предстроительной работы.
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Власти рассчитывают, что «самую длинную набережную Евразии» в Омске сделают за счет бизнесменов. Специалисты уже провели часть предстроительной работы.