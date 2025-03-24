БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Betahon
    В зону собрали 2 дивизии басмачей! Это же для них школа подготовки боевиков!Мигранты заполняю...
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"Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей

"Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей

Вадим Егоров Дерзкие нападения этнокриминала на вернувшихся бойцов СВО, особенно на инвалидов, постепенно становятся повседневностью.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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17 час.
Игорь Сипкин
мигрантов из средней азии уже 3-4 миллиона. большинство купили паспорта нашей страны. британцы готовят вариант сирии в нашей стране. думаете они такие смелые, что готовы с нами воевать на украине? нет, в случае конфликта они дадут команду диаспорам  и мигранты поднимутся. мвд без проблем выдает им разрешение на оружие. загорится во всей стране  и полиция не вмешается, чиновники разбегутся по своим иностранным норам. заметьте- их даже на новые территории массово завозят. всё идет по плану иностранных спецслужб.
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17 час.
А
Анатолий
Предатели полицаи и чиновники продали страну мигрантам.
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16 час.
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