Дину Цуркану – о мошенниках в сфере онлайн: "Они могут взломать аккаунты менее чем за секунду"

«В технологическую эпоху все трансформируется и развивается чрезвычайно быстро. Поэтому, если говорить о мерах защиты, то в первую очередь нужно начинать с киберобразования», – заявил Дину Цуркану, проректор по цифровизации Технического университета Молдовы (UTM) и тренер в области кибербезопасности, в эфире онлайн-передачи Spațiul Public на Radio Moldova, отмечает Noi.