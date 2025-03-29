Очередные кадры процесса охоты украинского Ми-24 за российской "Геранью-2". На этот раз перехват дрона осуществляется не бортовым вооружением вертолета, а огнем из десантного отсека.
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Очередные кадры процесса охоты украинского Ми-24 за российской "Геранью-2". На этот раз перехват дрона осуществляется не бортовым вооружением вертолета, а огнем из десантного отсека.
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