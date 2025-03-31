На закупку декора ко Дню Победы из бюджета Тамбова выделяется 12 млн рублей

Власти Тамбова объявили закупку элементов праздничного оформления города ко Дню Победы. Начальная цена декора – 12 миллионов рублей, которые предусмотрены в городском бюджете по программе «Формирование современной городской среды».
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