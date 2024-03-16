RT: Симоньян указала на вопросы возможных мирных переговоров по СВО

Журналистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Своя правда» на НТВ указала на вопросы возможных мирных переговоров по СВО.
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