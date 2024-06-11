Дастин Порье подумывает о завершении своей карьеры в ММА

Американский боец ММА Дастин Порье рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры. По его собственным словам, он хочет внести ясность в свои планы на будущее, но пока не видит причин возвращаться в октагон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии