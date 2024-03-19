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Вывести из породы: как спасают горняков в Амурской области

Вывести из породы: как спасают горняков в Амурской области

Ответственные за проведение горно-капитальных работ на руднике «Пионер» в Амурской области, где 18 марта под завалом оказалось 13 человек, могут получить от трех до семи лет лишения свободы, заявили «Известиям» юристы.

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