⚡️За сутки над Севастополем сбили два вражеских дрона Люди во время атаки ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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