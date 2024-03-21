Google разработала ИИ для футбола. Его могут адаптировать и под другой спорт

Исследовательская лаборатория Google DeepMind представила виртуального футбольного тренера на базе искусственного интеллекта TacticAIРазработанный совместно с британским футбольным клубом «Ливерпуль» алгоритм TacticAI умеет анализировать позиции игроков и рекомендовать тактику матча, но прототип пока ограничен только расчетами угловых ударов.
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