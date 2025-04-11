Газа больше, чем в Персидском заливе. «Огненный лед» Китая обеспечит его мировое господство на века

Глубоководная станция по инженерной сложности ничем не уступает марсианской Дмитрий Капустин Фото: Zhang Wujun/VCG/Visual China Gro/ ТАСС Китай строит первую в мире подводную исследовательскую станцию в Южно-Китайском море для изучения газовых гидратов.
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