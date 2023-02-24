Uspei.com
Медведев: “После победы России на Украине последуют тяжелые переговоры”

После того, как Россия победит в конфликте на Украине, последуют жесткие переговоры. Об этом в пятницу 24 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев; свои рассуждения он опубликовал в своем Telegram-канале.

