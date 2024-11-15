Восемь тысяч литров контрабандного алкоголя изъяли в Новосибирске

Банду бутлегеров, изготовивших свыше 8 000 литров алкоголя, накрыли в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и хранении алкогольной продукции в особо крупном размере: пункт «б» часть 6 статьи 171.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии