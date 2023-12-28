Вблизи поселка Брин-Наволок вскоре заработает пункт скорой медицинской помощи

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийПередвижной комплекс полностью готов к работе, на днях он отправится из Архангельска к месту своего постоянного размещения.
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