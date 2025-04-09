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Депутат Шеремет: инициативы Трампа по Украине блокируются Киевом

Депутат Шеремет: инициативы Трампа по Украине блокируются Киевом

Мирные предложения Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине на данный момент полностью игнорируются Киевом, сообщает РИА Новости, приводя слова депутата Госдумы от Крыма, члена комитет по безопасности Михаила Шеремета.

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