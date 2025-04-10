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30 000 афганских мигрантов депортированы Пакистаном за неделю через КПП "Торхам"

30 000 афганских мигрантов депортированы Пакистаном за неделю через КПП "Торхам"

За неделю Пакистан депортировал около 30 тысяч афганских мигрантов через КПП "Торхам". Афганские власти обеспечивают прибывших необходимым.

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