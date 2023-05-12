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Врач рассказала, как избежать отеков по утрам

Врач рассказала, как избежать отеков по утрам

Утренняя отечность – проблема, с которой хотя бы раз сталкивался почти каждый человек. Однако некоторые даже не догадываются, что это привычное для многих явление может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

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