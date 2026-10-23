“Iowa Republican Senate candidate Rep. Ashley Hinson on Thursday strongly condemned Republican Ohio gubernatorial candidate Vivek Ramaswamy for his controversial campaign ad featuring the estranged mother of Democratic opponent Amy Acton,” ABC News reports.
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