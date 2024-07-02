Колосков об уходе Промеса: «Заметная фигура в истории «Спартака», но до легенд ему далеко. Через год его забудут» 

«Бесспорно, он был заметной фигурой, порой определяющей результат в «Спартаке», но до легенд уровня Дмитрия Аленичева, Егора Титова ему далековато, я уж не говорю про более старшее поколение – Федора Черенкова, Александра Мостового, Валерия Карпина, Юрия Гаврилова.