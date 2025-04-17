Боярская — об отношениях с Матвеевым: «Когда закипаю, он меня нейтрализует»

Актриса рассказала о том, как ей удается избегать ссор с мужем. Максим Матвеев Елизавета Боярская Пресс-служба канала «Россия»Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым этим летом отметят 15-летие семейной жизни.
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